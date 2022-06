لحظة قصف مول تجاري في أوكرانيا: «حطام وهلع بين الناس».. فيديو

تداول رواد التواصل الاجتماعي مشاهد التقطت بكاميرات المراقبة، أظهرت لحظة انفجار مركز تسوق وسط أوكرانيا، بعد استهدافه بصاروخ من قبل القوات الروسية، أودى بحياة 18 شخصا على الأقل، وفقدان نحو 20 آخرين وإصابة العشرات.

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، أظهرت مقاطع الفيديو محيط مركز التسوق في مدينة كريمنتشوك بأوكرانيا، وهو في حالة هدوء تام، وخلال لحظات قليلة استهدف صاروخ روسى المركز، ما أدى إلى انفجاره فتطاير الحطام في محيط المكان، فيما هلع المواطنون وأسرعوا للاختباء بعيدا عن الحادث، حيث إن أحد الأشخاص ظهر مرتبكا بسبب الهجوم، فأخذ يسرع حتى قفز إلى مياه بركة مجاورة، في محاولة للفرار والنجاة من الموت.

Another act of the russian genocide of the Ukrainian people. This time the ruscists targeted a mall in #Kremenchuk, in the afternoon when it is always especially crowded. The war criminals wanted to kill the civilians, deliberately aiming for the maximum number of casualties. pic.twitter.com/3PbCnjc7PU