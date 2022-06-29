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لحظة قصف مول تجاري في أوكرانيا: «حطام وهلع بين الناس».. فيديو

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سارة ثروت
06:09 م | الأربعاء 29 يونيو 2022
قصف مول تجاري فى أوكرانيا

قصف مول تجاري فى أوكرانيا

تداول رواد التواصل الاجتماعي مشاهد التقطت بكاميرات المراقبة، أظهرت لحظة انفجار مركز تسوق وسط أوكرانيا، بعد استهدافه بصاروخ من قبل القوات الروسية، أودى بحياة 18 شخصا على الأقل، وفقدان نحو 20 آخرين وإصابة العشرات.

قصف روسي على مول تجاري في أوكرانيا 

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، أظهرت مقاطع الفيديو محيط مركز التسوق في مدينة كريمنتشوك بأوكرانيا، وهو في حالة هدوء تام، وخلال لحظات قليلة استهدف صاروخ روسى المركز، ما أدى إلى انفجاره فتطاير الحطام في محيط المكان، فيما هلع المواطنون وأسرعوا للاختباء بعيدا عن الحادث، حيث إن أحد الأشخاص ظهر مرتبكا بسبب الهجوم، فأخذ يسرع حتى قفز إلى مياه بركة مجاورة، في محاولة للفرار والنجاة من الموت.

هلع وخوف في قلوب الأوكرانيين بعد انفجار المول

وفي مشاهد أخرى للقطات الفيديو أبعد أوكراني طفلا صغيرا عن مياه البركة خوفا عليه، وذهب ليختبئ معه قرب شجرة في محيط مركز التسوق، وفي تلك اللحظات كان دخان الهجوم يتصاعد في محيط المكان قبل وقوع الانفجار الكبير، حيث أعلنت وسائل إعلامية أن الجيش الروسي قصف المدنيين بصاروخين.

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية عبر الصفحة الشخصية على موقع «تويتر»، مقطع فيديو يظهر اندلاع حريق في مركز التسوق، موضحة أن القوات الروسية قصفت المركز في توقيت الظهر عندما كان المكان ممتلئا، وذلك لأن هدفهم هو إيقاع أكبر عدد من الضحايا وسط المدنيين.

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بقلم سارة ثروت