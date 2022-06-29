لحظة قصف مول تجاري في أوكرانيا: «حطام وهلع بين الناس».. فيديو

تداول رواد التواصل الاجتماعي مشاهد التقطت بكاميرات المراقبة، أظهرت لحظة انفجار مركز تسوق وسط أوكرانيا، بعد استهدافه بصاروخ من قبل القوات الروسية، أودى بحياة 18 شخصا على الأقل، وفقدان نحو 20 آخرين وإصابة العشرات.

قصف روسي على مول تجاري في أوكرانيا

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، أظهرت مقاطع الفيديو محيط مركز التسوق في مدينة كريمنتشوك بأوكرانيا، وهو في حالة هدوء تام، وخلال لحظات قليلة استهدف صاروخ روسى المركز، ما أدى إلى انفجاره فتطاير الحطام في محيط المكان، فيما هلع المواطنون وأسرعوا للاختباء بعيدا عن الحادث، حيث إن أحد الأشخاص ظهر مرتبكا بسبب الهجوم، فأخذ يسرع حتى قفز إلى مياه بركة مجاورة، في محاولة للفرار والنجاة من الموت.

Another act of the russian genocide of the Ukrainian people. This time the ruscists targeted a mall in #Kremenchuk, in the afternoon when it is always especially crowded. The war criminals wanted to kill the civilians, deliberately aiming for the maximum number of casualties. pic.twitter.com/3PbCnjc7PU — Defence of Ukraine (@DefenceU) June 27, 2022

هلع وخوف في قلوب الأوكرانيين بعد انفجار المول

وفي مشاهد أخرى للقطات الفيديو أبعد أوكراني طفلا صغيرا عن مياه البركة خوفا عليه، وذهب ليختبئ معه قرب شجرة في محيط مركز التسوق، وفي تلك اللحظات كان دخان الهجوم يتصاعد في محيط المكان قبل وقوع الانفجار الكبير، حيث أعلنت وسائل إعلامية أن الجيش الروسي قصف المدنيين بصاروخين.

Another act of the russian genocide of the Ukrainian people. This time the ruscists targeted a mall in #Kremenchuk#Russiaisaterrorisstate pic.twitter.com/GcD8PgIaxB — Яніна Михайловська (@StopWar_0) June 27, 2022

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية عبر الصفحة الشخصية على موقع «تويتر»، مقطع فيديو يظهر اندلاع حريق في مركز التسوق، موضحة أن القوات الروسية قصفت المركز في توقيت الظهر عندما كان المكان ممتلئا، وذلك لأن هدفهم هو إيقاع أكبر عدد من الضحايا وسط المدنيين.