بشرى سارة.. أول سفينة محملة بالحبوب تبحر من أوكرانيا بعد توقف أشهر

أعلنت السلطات الروسية المسيطرة على مرفأ «برديانسك»، الأوكراني، إبحار أول سفينة محملة بسبعة آلاف طن من الحبوب، حيث غادرت السفينة بحماية البحرية الروسية، لتكون بذلك أول سفينة محملة بالحبوب تبحر من أوكرانيا منذ أشهر، وتحديدا منذ الرابع والعشرين من فبراير.

وفي الرابع والعشرين من فبراير الماضي أعلن الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية في أوكرانيا، قال إنها لحماية سكان منطقة دونباس، لتشتعل الحرب الروسية الأوكرانية وتتسبب في أزمة حبوب العالمية خصوصا في محصول القمح.

تفاصيل إبحار أول سفينة محملة بالحبوب من أوكرانيا

وقال رئيس إدارة المنطقة الموالية لروسيا يفجيني باليتسكي إنه بعد توقف دام عدة أشهر، غادرت أول سفينة تجارية مرفأ برديانسك التجاري محملة بسبعة آلاف طن من الحبوب إلى دول صديقة، وفق ما نقلته قناة «سكاي نيوز»، صباح اليوم.

لكن المسؤول الروسي لم يوضح ما هي الدولة الصديقة التي ستذهب إليها أطنان القمح، وإن كانت هناك بعض التقارير السابقة التي أشارت إلى أن هذه الدولة من المحتمل أن تكون سوريا.

إبحار السفينة يأتي بعد إزالة الألغام من ميناء برديانسك

وجاء إبحار السفينة المحملة بالحبوب بعد إزالة الألغام عبر تفجيرها على الفور لما تمثله من خطورة، وفق ما نقلته وكالة أنباء «تاس»، عن «أليكسي سيليفانوف»، نائب رئيس المديرية الرئيسية بوزارة الداخلية لمنطقة زابوروجية.

وأعلنت السلطات في زابوريجيه، أمس الأول، أن الانفجارات التي سُمعت في ميناء برديانسك ناجمة عن تفجير ألغام بحرية تم التخلص منها، ولفتت إلى أن الميناء سيعود لعمله بشكل طبيعي قريبا.

ويعيش العالم على مدار الأشهر الماضية أزمة خانقة فيما يتعلق بالحبوب، كون أوكرانيا تعد سلة حبوب رئيسية للعالم، الأمر الذي دفع كثير من الدول إلى الحديث عن أزمة غذاء عالمية مع استمرار الحرب الروسية.