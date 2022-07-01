حالة الطقس غدًا السبت.. حار نهارًا بالقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية

تصدّرت حالة الطقس غدًا السبت محرك البحث «جوجل»، خلال الدقائق القليلة الماضية، إذ من المتوقع أن تشهد البلاد طقسًا حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدلاً ليلاً على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدًا السبت

وأوضح الخبراء أن حالة الطقس غدًا السبت، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، ستشهد ارتفاعًا في نسب الرطوبة تدريجيًا نظرًا لامتداد منخفض الهند الموسمي على معظم الأنحاء، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجة إلى درجتين مئويًا.

وأضافت الهيئة أن هناك نشاطًا للرياح على بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلاً.

درجات الحرارة غدًا

وبحسب الهيئة، فإن درجات الحرارة غدًا السبت لن تختلف كثيرًا عن أمس الجمعة، بل تشهد استقرارًا في كافة الأنحاء وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:

درجات الحرارة السبت 2 يوليو 2022

من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 والصغرى 24، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.

وعن درجات الحرارة الأحد 3 يوليو 2022، فالعظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 والصغرى 23، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.