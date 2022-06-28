الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة خلال الـ5 أيام المقبلة.. تصل لـ43

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية،عن أنّ البلاد تشهد استقرارا واضحا في معدلات درجات الحرارة، خاصة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، وشمال وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري.

ارتفاع درجات الحرارة بسبب منخفض الهند

ولفتت الدكتورة منار غانم، عضو بهيئة الأرصاد الجوية، إلى استمرار الرياح الشمالية الغربية على معظم الأنحاء حتى منتصف الأسبوع المقبل، فضلا عن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ببعض مدن ومحافظات جنوب البلاد.

وتوقعت غانم في تصريح لـ«الوطن»، أن تكسر درجات الحرارة حاجز 42، حيث يسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، مع زيادة سطوع أشعة الشمس، وارتفاع نسب الرطوبة على الأنحاء كافة، بسبب امتداد منخفض الهند الموسمي المقبل على سطح الأرض، لافتة إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي قادم في طبقات الجو العليا، ما يخفف الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة بشكل كبير.

درجات الحرارة الأربعاء 29 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.

درجات الحرارة الخميس 30 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

درجات الحرارة الجمعة 1 يوليو 2022

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

درجات الحرارة السبت 2 يوليو 2022

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.

درجات الحرارة الأحد 3 يوليو 2022

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 27.