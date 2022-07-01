حالة الطقس غدا السبت 2-7-2022 في مصر.. معتدل ليلا بجميع المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، منذ قليل، عن توقعات حالة الطقس غدا السبت 2 يوليو الجاري، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدا السبت

وكشفت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أيضا أن حالة الطقس غدا تشهد ارتفاعا في نسبة الرطوبة نهارا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح من 2 لـ3 درجات مئوية، فيما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة خلال ساعات الليل.

وأشارت الهيئة إلى أن غدا السبت 2 يوليو من المتوقع أن يشهد أجواء مشمسة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري فضلا عن شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وغائم جزئي مع وجود نشاط رياح أحيانا على كل من السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة طقس في البحر المتوسط سيكون خفيف لمعتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.5 متر، وبالنسبة للبحر الأحمر فيكون معتدلا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و 2 متر، ويكون اتجاه الرياح في البحرين شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا السبت 2 يوليو 2022

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت على عدد من محافظات الجمهورية، فهي كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.