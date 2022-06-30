حالة الطقس غدا الجمعة 1-7-2022 في مصر.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، منذ قليل، عن توقعات حالة الطقس غدا الجمعة 1 يوليو 2022، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أيضا أن يكون هناك ارتفاعا في نسبة الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح من 2 لـ3 درجات مئوية، وتنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لـ حالة الطقس في البحر المتوسط سيكون معتدلا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و1.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة للبحر الأحمر فيكون معتدلا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و 2.25 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الجمعة 1 يوليو

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على عدد من محافظات الجمهورية، فهي كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.