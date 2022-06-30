أطعمة ومشروبات تساعد على مواجهة الطقس الحار في صيام ذو الحجة

بعد الاعلان الرسمى الصادر من المملكة العربية السعودية مساء أمس الأحد، بخصوص استطلاع هلال شهر ذو الحجة، وأن اليوم هو الأول من الشهر، تحرص شريحة كبيرة من المسلمين على صوم العشرة الأوائل من الشهر حتى يوم وقفة عرفات.

وفي ظل وجود ارتفاع في درجات الحرارة ونسب الرطوبة أيضًا، بسبب تحذيرات الأرصاد الجوية من تأثر البلاد بموجة شديدة الحرارة خاصة على جنوب البلاد، نظرًا امتداد منخفض الهند الموسمي، وجه المعهد القومي للتغذية، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عدة نصائح إلى المواطنين.

نصائح للمحافظة على الجسم من الجفاف

ووجه الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز، عدة إرشادات للوقاية من الحرارة العالية، ومواجة الجفاف خلال فترات الصيام، وذلك من خلال صفحة المركز الرسمية على «فيسبوك»، محذرا من قلة تناول السوائل خلال فترات الحرارة المرتفعة بسبب الصيام، وأيضا خطورة التعرض لاشعة الشمس المباشرة خاصة في فترات الظهيرة، حيث تكون الشمس عمودية، مما قد يعرض البعض للضربات الشمس.

- الإكثار خلال فترة السحور من تناول المشروبات، التي تساعد الجسم على مواجهة الطقس الحار، مثل « عصير الليمون، العرقسوس، الكركدية، التمر هندي».

- الحرص على تناول المياه قبل أذان الفجر، للمساعدة على ضبط درجة حرارة الجسم.

تناول السلطة الخضراء

- الحرص على تناول طبق السلطة الخضراء على مائدة السحور، نظرًا لأنه مفيد جدا للجسم، كما أنه يحتوي على 95% من المياه من خلال مكوناته من الخيار والطماطم والبصل والفلفل الألوان والبقدونس.

- الحرص على تناول الفاكهة التي تحتوي على الألياف الغذائية المفيدة للجسم خلال الحرارة العالية، مثل البطيخ، إذ يحتوي على 90% من المياه، وفيتامين A-C، وكربوهيدارت، ومضادات للأكسدة، وهي عناصر تحمي الجسم من الجفاف، وتعويضه عما يفقده أثناء العرق.

- تناول الشمام والكنتالوب، لاحتوائهما على نسبة كبيرة من المياه تتجاوز 90%، وأيضا عنصر البوتاسيوم، الذي يساعد على خفض ضغط الدم.

- تناول الخوخ والمشمش، لاحتوائهما على نسبة كبيرة من البوتاسيوم، وفيتاميني B وA.

- تناول المشروبات الدافئة، مثل الشاي، نظرًا لأنها تساعد على ترطيب الجسم، وتقلل من عملية التعرق.