الداخلية تكشف حقيقة فيديو اختطاف فتاة بأسلوب التخدير بـ«وخز الدبوس»

كشفت أجهزة الأمن تفاصيل تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمناً الادعاء بضبط أحد الأشخاص حال محاولته خطف إحدى الفتيات بأسلوب التخدير بـ«وخز الدبوس»، في منطقة المنشية بدائرة مركز شرطة سيدي سالم بكفر الشيخ.

ضبط القائم على نشر الفيديو

وتبين من الفحص بأن الواقعة تمثلت في ضبط أحد الأشخاص لتحرشه بإحدى الفتيات بالمنطقة المشار إليها، كما تم ضبط القائم على نشر مقطع الفيديو، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعاءاته الكاذبة، ونفى بيان لوزارة الداخلية تعرض المجني عليها لـ التخدير.