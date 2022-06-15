رئيس التحرير

محمود مسلم

متحدث المترو عن «الخطف بالشكة»: لم نرصد أي حالات.. والشرطة السرية تستقل جميع القطارات

كتب:

توفيق شعبان
06:10 م | الأربعاء 15 يونيو 2022
أحمد عبدالهادي

أحمد عبدالهادي

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن تواجد كاميرات مراقبة داخل جميع المحطات وعربات القطارات، لضبط الخارجين عن القانون، وهناك شرطة سرية تستقل القطارات لحماية وتأمين الركاب المسافرين، موضحا أن ما تردد عبر السوشيال ميديا من رسائل تحذيرية بشأن وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بمحطات وقطارات المترو، بشكة دبوس غير صحيح، ولا أساس له من الصحة.

كاميرات مراقبة بمحطات مترو الأنفاق 

وقال «عبدالهادي» في تصريحات لـ«الوطن» إن موضوع شكشكة البنات في مترو الأنفاق بدبوس حتى يغمي عليهن لاختطافهن غير صحيح، وذلك لوجود كاميرات مراقبة بجميع مداخل ومخارج المحطات، وعلى الأرصفة، علاوة على تواجد كاميرات المراقبة على أرصفة المحطات وداخل عربات المترو، موضحا أن الشركة لم ترصد أي حالات اختطاف بين الركاب، وأن حركة مسير القطارات تسير بشكل طبيعي ومنتظم دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل.

متابعة سير حركة القطارات لحظة بلحظة

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أن هناك متابعة لحظية لسلوكيات الركاب داخل محطات وعربات المترو، من خلال غرفة العمليات المركزية، لضبط أي فرد يقوم بأعمال خارجة عن القانون، مؤكدا أن الشركة لم تتلق أي بلاغات رسمية بوجود حالات اختطاف بأي محطة أو قطار، مطالبا جموع الشعب المصري بعدم تداول أي إشاعات عبر السوشيال ميديا، ويجب تحري الدقة قبل نشر أي شيء، لعدم إثارة البلبلة لأن مترو الأنفاق بيخدم ملايين المصريين بشكل يومي.

إجراءات صارمة للوقاية من كورونا 

وأكد أن الشركة تواصل العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

 

اقرأ المزيد:

متحدث «مترو الأنفاق»: تخفيض سرعات القطارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

مترو الأنفاق: قطارات إضافية تزامنا مع بدء امتحانات الثانوية العامة

سوزان وهند من «الآداب» و«التجارة» إلى كرسي قيادة مترو الأنفاق: اتحدينا الكل

متحدث «مترو الأنفاق»: تشديد يومي بإجراءات كورونا لمنع إصابة أي راكب

مترو الأنفاق: كورونا لم تنته بعد.. وارتداء الكمامات داخل القطارات ضروري

«هديب»: كورونا ساهم في فرض نظام العمل عن بعد وتطوير قنوات الاتصال

«الصحة» تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن وفيات كورونا: نسب غير مسبوقة

استمرار فعاليات حملة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في أسيوط

4 محافظات مصرية خالية من كورونا.. أبرز ملامح إصابات الفيروس في العالم

«الصحة»: 4 محافظات خالية من إصابات كورونا.. وإلغاء البيان الأسبوعي

مصر تقترب من «صفر» كورونا.. فما مصير مستشفيات العزل وهل انتهت حدة الفيروس؟

«الصحة العالمية»: نعيش المرحلة الأخيرة من كورونا.. وهناك مؤشر لانحساره

تجاوزت حاجز 541 مليون حالة عالميا.. ما سبب تجدد ارتفاع إصابات كورونا؟
بقلم توفيق شعبان