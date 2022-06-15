متحدث المترو عن «الخطف بالشكة»: لم نرصد أي حالات.. والشرطة السرية تستقل جميع القطارات

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن تواجد كاميرات مراقبة داخل جميع المحطات وعربات القطارات، لضبط الخارجين عن القانون، وهناك شرطة سرية تستقل القطارات لحماية وتأمين الركاب المسافرين، موضحا أن ما تردد عبر السوشيال ميديا من رسائل تحذيرية بشأن وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بمحطات وقطارات المترو، بشكة دبوس غير صحيح، ولا أساس له من الصحة.

كاميرات مراقبة بمحطات مترو الأنفاق

وقال «عبدالهادي» في تصريحات لـ«الوطن» إن موضوع شكشكة البنات في مترو الأنفاق بدبوس حتى يغمي عليهن لاختطافهن غير صحيح، وذلك لوجود كاميرات مراقبة بجميع مداخل ومخارج المحطات، وعلى الأرصفة، علاوة على تواجد كاميرات المراقبة على أرصفة المحطات وداخل عربات المترو، موضحا أن الشركة لم ترصد أي حالات اختطاف بين الركاب، وأن حركة مسير القطارات تسير بشكل طبيعي ومنتظم دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل.

متابعة سير حركة القطارات لحظة بلحظة

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أن هناك متابعة لحظية لسلوكيات الركاب داخل محطات وعربات المترو، من خلال غرفة العمليات المركزية، لضبط أي فرد يقوم بأعمال خارجة عن القانون، مؤكدا أن الشركة لم تتلق أي بلاغات رسمية بوجود حالات اختطاف بأي محطة أو قطار، مطالبا جموع الشعب المصري بعدم تداول أي إشاعات عبر السوشيال ميديا، ويجب تحري الدقة قبل نشر أي شيء، لعدم إثارة البلبلة لأن مترو الأنفاق بيخدم ملايين المصريين بشكل يومي.

إجراءات صارمة للوقاية من كورونا

وأكد أن الشركة تواصل العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.