إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين على «صحراوي» البحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، اليوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق ذات المركز، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة.

وأسفر الحادث عن إصابة «السعيد أحمد صقر»، 30 عاما، مقيم بميت غمر، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم، وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في الوجه، و«حسني فتحي إبراهيم» 50 سنة، مقيم بزفتى، مصاب باشتباه كدمات نزيفية بالرئة وسحجات بالجسم وكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.