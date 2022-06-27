النيابة العامة تعاين موقع حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل.. أسفر عن 7 جثث

انتقلت النيابة العامة، إلى منطقة القاهرة الجديدة طريق العين السخنة؛ لمعاينة آثار الحادث الذي وقع، منذ قليل، بين أتوبيس وسيارة نقل، وأسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين، فضلا عن سؤال شهود العيان على الواقعة، وفحص الكاميرات القريبة من مكان وقوع الحادث.

7 جثث و5 مصابين

شهد طريق العين السخنة بمنطقة القاهرة الجديدة، حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل؛ ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم حتى يتماثلوا للشفاء، ونقل الجثث إلى المشرحة لحين تسليمهم لذويهم.

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من الخدمات المعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير مروري، تصادم أتوبيس وسيارة نقل، طريق العين السخنة بمنطقة القاهرة الجديدة، وهو ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف؛ لنقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم حتى يتماثلوا للشفاء.

تم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.