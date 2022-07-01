«غنيم»: تمويل 14 ألف مشروع بقيمة 2 مليار و19 مليون جنيه في بني سويف

صرح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بأن إجمالي المشروعات التي تم تمويلها عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك»، قد وصل إلى 14 ألفا و390 مشروعاً صغيراً، بقيمة 2 مليار و19مليونا و358 ألف جنيها، وفرت نحو 14 ألفا و400 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مايو عام 2015 وحتى 30 يونية 2022.

خلق فرص عمل وتشغيل الشباب

وأكد المحافظ خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، على أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك الوطنية المشاركة في المشروع وهي «مصر، الأهلي، القاهرة، الزراعي المصري، التعمير والإسكان، الإسكندرية»، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غير الموظفين وخاصة الشباب، عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك.

كما أشار المحافظ إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية

وناقش محافظ بني سويف التقرير الدوري الذي أعدته نهى محمد، مدير «مشروعك» على مستوى المحافظة، وأوضحت خلاله أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع «الشباك الواحد» لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.

ونوهت عن توجيهات المحافظ بأن تكون الأولوية في التمويل للمشروعات العاملة في القطاعات والأنشطة الإنتاجية والصناعية، والتركيز على أهمية تلك المشروعات وعوائدها المتعددة في العديد من الجوانب من توفير مزيد من فرص العمل وتحقيق أعلى سلسلة للقيمة المضافة وتلبية احتياجات السوق من هذه المنتجات، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لمساعدة المواطنين في عمل دراسات جدوى متكاملة لنوعية المشروعات الإنتاجية والصناعية، فضلا عن أهمية التعاون في مجال التسويق والترويج لمنتجات تلك المشروعات.

تذليل العقبات أمام المواطنين

من جهتها، أشارت هند أحمد، مساعد مدير «مشروعك»، إلى تكليفات محافظ بني سويف، بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين والمستفيدين من خلال لجان بالمراكز تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين، ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع وكذا استقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات وحل المشكلات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع.