الزراعة تبحث سبل تصدير الدواجن المصرية ومنتجاتها للسوق الإيفوارية

التقى الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة بـ«عمر زالت»، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «فولي»، الإيفوارية لإنتاج وصناعة الدواجن في حضور المهندس محمود العناني رئيس مجلس اتحاد منتجي الدواجن والمستشار التجاري بالسفارة الإيفوارية بالقاهرة وذلك للتباحث بشان تشجيع تصدير الدواجن المصرية ومنتجاتها للسوق الايفواري.

إقبال المستهلك الإيفواري على لحوم الدواجن

واستعرض «زالت»، الأنشطة التي تعمل فيها شركته ورغبته في التعامل مع السوق المصرية في هذا المجال نظرًا لإقبال المستهلك الإيفواري على لحوم الدواجن ونقص العمالة الفنية المدربة.

وعرض رئيس اتحاد منتجي الدواجن المصري شرحا وافيا عن صناعة وإنتاج الدواجن في مصر وكذا المناطق والمنشآت التي تم اعتمادها من قبل منظمة الصحة العالمية الحيوانية والخالية من فيروس أنفلونزا الطيور وعددها أكثر من 35 منطقة حتى الآن في مصر فضلا عما وصلت إليه هذه الصناعة من تقدم.

تشجيع الاستثمار الزراعي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين

وأعرب «زالت»، عن إعجابه الشديد بالنهضة الكبيرة التي شهدتها صناعة الدواجن في مصر وأشار إلى أن ذلك يأتي أيضا في إطار اللقاء الأخير بين وزيري الزراعة في البلدين للاتفاق على تشجيع الاستثمار الزراعي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وبما يضمن تحقيق الأمن الغذائي.

من جانبه أكد الدكتور سعد موسى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية في مصر بتعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية وأن قطاع الزراعة يعد من القطاعات الهامة خاصة في ضوءً الأزمات العالمية التي يواجهها العالم اليوم سواءً من ناحية انتشار فيروس كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية من ناحية اخرى.

تصدير الدواجن لكوت ديفوار واستيراد الفاكهة والمنتجات الزراعية

وفي هذا السياق، دعا «العناني»، «زالت»، لزيارة مصنع إنتاج الأعلاف وكذا عنابر التفريخ وبعض المنشآت الصناعية كما اتفق على إمكانية تصدير الدواجن واستيراد بعض أنواع الفاكهة والمنتجات الزراعية التي تحتاجها السوق المصرية مثل الأناناس والكاجو حيث تعتبر كوت ديفوار من أكبر الدول المنتجة للكاجو في العالم كما يتميز الكاجو الإيفواري بجودته العالية.

وفي نهاية اللقاء أكد الجانبان توافق الرؤي وإمكانية اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لبدء التبادل التجاري وتقديم الدعم الفني وتدريب العاملين من الجانب الايفواري.