الزراعة في أسبوع: فتح سوق لتصدير الموالح.. ومشروع مصري ألماني في الدلتا

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، الإنفوجراف الأسبوعي في نسخته رقم 97، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الإنفوجراف الضوء على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة الزراعية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعدد من مسئولي الوزارات.

تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة

وخلال هذا الأسبوع استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مبعوث مملكة هولندا للمناخ الأمير «جيمي دي بوربون»، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة والغذاء والمشتغلين به، كما عقد وزير الزراعة و«كوبنان كواسي أدجوماني»، وزير الزراعة والتنمية الريفية بكوت ديفوار، جلسة مباحثات مشتركة بحضور وفد رفيع المستوى من الدولتين بديوان وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، لبحث تكثيف سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وخلال الأسبوع المنقضي، استقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبد الوهاب زايد الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، لبحث سبل النهوض بصناعة النخيل، وتناول اللقاء إطلاق مبادرة دولية مشتركة للمحافظة على واحات النخيل في مواجهة التغيرات المناخية، كما استقبل الوزير، «أوكا هيروشي»، سفير دولة اليابان الجديد بالقاهرة، وبحث معه آفاق التعاون الزراعي المشترك.

تنفيذ المشروع المصري الألماني «دلتا النيل لإدارة المياه»

واستقبل وزير الزراعة، الدكتورة مها خلاف مدير المشروع المصري الألماني بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والوفد المرافق لها، وبحث معهم سبل تنفيذ المشروع المصري الألماني «دلتا النيل لإدارة المياه» خلال الفترة المقبلة، كما شارك القصير في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وقدم «القصير»، التهنئة لجميع العاملين بالوزارة، وذلك في افتتاحية ملحق مجلة التنمية الإدارية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيما استقبل مركز البحوث الزراعية، وزير الزراعة والتنمية الريفية بكوت ديفوار وأشاد الوزير الإيفواري بالنهضة الزراعية الشاملة التي شهدتها مصر مؤخرا، كذلك اختتمت أعمال الدورة السادسة والثلاثين للجمعية العمومية للمركز العربي «أكساد»، والتي عقدت عبر الفيديو كونفرانس برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بـ«إعلان القاهرة»، حول دعوة للتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها السلبية.

فتح سوق جديدة لتصدير جميع أصناف الموالح المصرية

وبمناسبة انعقاد أعمال الدورة السادسة والثلاثين للجمعية العمومية لمنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، بمشاركة وزراء الزراعة العرب وبرئاسة مصر، خلال الفترة من 22 إلى 23 يونيو 2022، أرسل المشاركون في اجتماعات الجمعية برقية شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، معبرين فيها عن أسمى آيات الإجلال والتقدير والاحترام على مواقفه العروبية الصادقة وجهوده المشرفة لإعلاء شأن العرب.

بينما أعلنت وزارة الزراعة، فتح سوق جديدة لتصدير جميع أصناف الموالح المصرية إلى دولة نيوزيلندا بعد نجاح فتح السوق أمام البرتقال قبل عامين، كما أعلنت الوزارة حجم الصادرات الزراعية المصرية والتي بلغت 3 ملايين و759 ألف و431 طن من المنتجات الزراعية منذ أول يناير وحتى 22 يونيو 2022.

والتقي الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، يونس نجيب، منسق برامج تطوير ودعم القطاع الخاص في الوكالة الألمانية للتنمية، لمتابعة بعض الأنشطة الخاصة برفع مهارات الخريجين والمزارعين لفكر الزراعات المائية، فضلا عن دعم الرقمنة الزراعية والحلول الرقمية، وتطوير صناعة النباتات الطبية والعطرية وعدد من الحاصلات الأخرى المستهدفة من المشروع، كما استقبل الدكتور سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية وفد الجمعية الروسية لمصنعي المعدات المتخصصة روسبتسماش، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، فعاليات ورشة العمل التدريبية في مجال «تحديات الأمن الغذائي»، بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى، كما نظم القطاع، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، البرنامج التدريبي الثالث للمرشدين الزراعيين بالإرشاد الزراعي، حول الادارة المتكاملة لنخيل البلح، كما نظم المركز الاقليمي للأغذية والأعلاف ندوة بمحافظة أسيوط بالتعاون مع مديرية الزراعة عن تغذية المجترات وسبل تقديم العلائق التي تضمن رفع المناعة ومقاومة الامراض.

وخلال هذا الاسبوع نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، إنفوجراف، استعرض خلاله 11 نصيحة يجب مراعاتها لشراء لحوم ذات جودة عالية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بينما انتهى معهد بحوث الإرشاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من تنفيذ 15 ندوة إرشادية في 11 محافظة.

تطوير خطة التدريب لمكافحة الجراد الصحراوي

كما استضافت القاهرة حلقة العمل الإقليمية حول تطوير خطة التدريب لمكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى حضرها ممثلو 15 دولة والتي تنظمها منظمة الزراعة والأغذية «الفاو»، ممثلة في هيئة مكافحة الجراد في المنطقة الوسطى بالتعاون مع هيئة مكافحة الجراد للمنطقة الغربية.

وشارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، في ندوة تعريفية بغرفة الصناعات الغذائية وشرح خدمات المعمل للعاملين في قطاع التصنيع الغذائي من أعضاء الغرفة، كما بلغ إجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل بتحليل نتائج العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي 7000 شهادة خلال هذا الاسبوع.