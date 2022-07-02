محافظة القاهرة تستعد لعيد الأضحى بـ24 خط أتوبيس نقل عام

اتخذت محافظة القاهرة حزمة من الإجراءات ضمن خطة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2022، من أجل توفير الخدمات للمواطنين، والعمل على تسيير الحركة المرورية والحد من الزحام.

وأعلنت هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة برئاسة اللواء رزق علي، رئيس الهيئة، عن خطة عيد الأضحى المبارك ضمن استعدادات محافظة القاهرة خلال فترة العيد لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتقليل زمن التقاطر، ومنع أى زحام أو تكدس فى خطوط السير.

وحددت محافظة القاهرة الخطوات المطلوبة من هيئة النقل العام والمواقف خلال الفترة المقبلة وفق تقريرها وهي كالتالي:

- تشديد الرقابة على مواقف السرفيس لمنع أي استغلال من السائقين ومنع زيادة تعريفة المواصلات خلال فترة العيد.

- وضع خطة لتشغيل مجموعات عمل تمثل جميع المناطق الرقابية على مستوى الهيئة بمناطق التشغيل المختلفة بالقاهرة الكبرى لمواجهة أى حالات طارئة .

- التنسيق بين خطوط هيئة النقل العام، والنقل الجماعي وخطوط المترو لإحداث سيولة مرورية.

- تكثيف الخدمات والأتوبيسات على خطوط المناطق الترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى.

24 خط أتوبيس نقل عام

- تشغيل 24 خط أتوبيس خدمة خاصة خلال إجازة العيد بالمناطق السياحية والترفيهية

- توفير الوحدات العادية لخدمة مدينة القناطر الخيرية وحديقة الحيوان والأهرام ومناطق يقبل عليها المواطنين فى العيد .

- الأتوبيسات المخصصة لخدمات المناطق السياحية والترفيهية قابلة للزيادة الفورية.

- تشغيل G.P.S منظومة التتبع الإلكتروني للسيارات لإحكام السيطرة والرقابة.

- عمل غرفة عمليات الهيئة على مدار اليوم لاستقبال كل ما يتعلق بالتشغيل بالخطوط والمحطات وجراجات الهيئة بالقاهرة الكبرى.

تشغيل أحدث السيارات

- التشديد على أعمال النظافة للأتوبيسات بالقاهرة و الحالة الفنية والمظهر العام وتشغيل أحدث السيارات بالهيئة ضمن خطة التشغيل .

- توفير الأعداد اللازمة من السيارات لكل خط لخدمة المواطنين.