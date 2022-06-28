النقل العام بالقاهرة تعلن حاجتها لشغل وظائف قيادية شاغرة

أعلنت هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة عن حاجتها لشغل وظائف قيادية شاغرة، تتضمن 3 وظائف لمنصب مدير عام فرع تشغيل أتوبيس فرع أثر النبي، وفرع المنيب، وفرع مدينة نصر، ويستمر التقديم لشغل هذه الوظائف، وفق الإجراءات والقواعد المقررة والمعمول بها، حتى 5 يوليو المقبل.

وتقع هذه الوظيفة بالإدارة المركزية لتشغيل الأتوبيس، ويعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه العام لرئيس الإدارة المركزية للتشغيل، ويعمل على اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تكفل خروج المركبات في الموعد والاتجاهات طبقاً لجداول الخدمة المقررة، ويشرف إشرافاً كاملاً على جميع أعمال الفرع الفنية والمالية والادارية والحركة، ويقترح الإجراءات التي تنهض بمستوى إيرادات الفرع، وعرضها للاعتماد، ويتابع ما يصدر بشأنها من قرارات، ويتحقق مع كفاءة وفاعليه وأساليب التخزين والصرف لقطع الغيار ومستلزمات التشغيل والوقود.

المهارات المطلوبة لوظيفة مدير عام

ومن المهارات المطلوبة لشغل الوظيفة القيادية بهيئة النقل العام، وفق تقرير صادر عن الهيئة، أن يكون شغل إحدى الوظائف الإشرافية، واجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، ويشترط الخبرة وقضاء مدة قدرها عامين في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرةً للمتقدمين من داخل الهيئة، أو16 سنة عمل بعد الحصول على المؤهل للمتقدم من خارج الهيئة، كما يشترط الحصول على بكالوريس هندسة أوما يعادله.

المستندات المطلوبة لشغل وظائف النقل العام

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للتقديم للوظيف، فتتضمن:

- أصل شهادة التخرج.

- 5 نسخ من تقارير مدعمة بما يفيد التاريخ الوظيفي - القدرة على القيادة واتخاذ القرار والقدرة على التجديد والابتكار.

- القدرات العلمية والعملية من حيث قدرته على إجادة اللغة الأجنبية ومعرفته بعلوم الحاسب الآلي.

- عدد 6 صور شخصية.

- تقدم طلبات الوظائف إلى الأمانة الفنية للجنة القيادات ومبنى رئاسة الهيئة في امتداد شارع رمسيس، الجبل الأحمر، بمدينة نصر.