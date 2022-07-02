اعرف استهلاك «الديب فريز» من الكهرباء مقارنة بالأجهزة الأخرى

أطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر حملة لتعريف المواطنين بأهمية الترشيد وفوائده، بالإضافة إلى اتباع إرشادات الترشيد في استخدام الإنارة والأجهزة الكهربائية ما يعود بالنفع على المواطن والدولة.

يتيح لربة المنزل مساحة إضافية لتخزين الطعام

وكشفت الشركة عبر منشور على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الديب فريزر في الفترة السابقة كان مجرد جهاز إضافي بالمنزل، ولكن الآن أصبح من أهم الأجهزة المنزلية، وأغلب البيوت تشتريه لأنه يتيح لربة المنزل مساحة إضافية لتخزين الطعام وتجميده بكفاءة ولمدة طويلة، وأصبح هناك أنواعًا وأشكالًا وأحجامًا كثيرة.

نوع الفريزر يؤثر على كمية الطاقة

وقالت الشركة، إن نوع «الفريزر» وكفاءته تؤثر على كمية الطاقة اللي تستهلكها المُجمدات وبالتالي على فاتورة الكهرباء، سواء الديب فريزر رأسي أو أفقي او مدمج مع الثلاجة، فكل نوع له استخدامًا واستهلاكًا مختلفًا للطاقة.

متوسط استهلاك تشغيل الديب للطاقه

وأشارت الشركة، إلى أنه في حال إن كان ديب فريزر جديد بأعلى كفاءة طاقة A وبيشتغل بتكنولوجيا الأنفرتر الموفرة للطاقة سيكون استهلاكه من الطاقة تقريبًا 35 كيلو وات ساعة في الشهر أي حوالي 420 كيلو وات في المتوسط سنويًا، لافتة إلى أن الموديلات القديمة تستهلك طاقة أكبر.

التكلفة السنوية لتشغيل الديب فريزر

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، التكلفة السنوية لتشغيل الديب فريزر، إذ تعادل:

تكلفة تشغيل تلفزيون 40 بوصه 8 ساعات في اليوم لمدة ٣ سنوات.

- تكلفة تشغيل جهاز كمبيوتر محمول لمدة 18 عامًا.

- تكلفة تشغيل غسالة الصحون لمدة سنة ونصف.

- تكلفة تشغيل ثلاجة بفريزر علوي متوسط لمدة سنة.

- تكلفة تشغيل مروحة ستاند 16 بوصة 4 سرعات 8 ساعات يوميًا لمدة عامين.