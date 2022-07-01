حظك اليوم برج الدلو الجمعة 1-7-2022 مهنيا وعاطفيا

يبذل مولود برج الدلو الكثير من المجهود حتى يتمكن من إثبات ذاته خاصة في العمل، فهو مستقل يرغب دائمًا في الاعتماد على نفسه وألا يعتمد على الآخرين مهما كان قربهم.

وفي التقرير التالي، يستعرض موقع «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر للقراء فيما يخص حركات الفلك والكواكب وتأثيرها على مواليد برج الدلو، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج الدلو عن حركة الفلك والكواكب اليوم، إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، قد يكون هناك إرباكٌ ما، وعليك اليوم أن تنتبه لحقوقك وأن تغير نظرتك للأمور كي تجد حلا.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» على المستوى العاطفي والعائلي فإن أصحاب هذا البرج اليوم، إذا كنت متزوجا تمهل فالقمر اليوم في مواجهة برجك وقد يهدد علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك.

مشاهير برج الدلو

الحماس الذي لا ينضب من أهم صفات مواليد برج الدلو، فهو يحب عمله خاصة إذا كان في المجال الموهوب فيه، لكنه قادر دائمًا على النجاح آيا كان المجال في حالة قدرته على التركيز، ومن أبرز نجوم هذا البرج الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، نادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.