حظك اليوم برج الجدي الجمعة 1-7-2022 مهنيا وعاطفيا

امرأة برج الجدي من الشخصيات الحوارية والقيادية، فهي ربة منزل من الدرجة الأولي، وهي تحب التجمعات العائلية، واللقاءات الأسرية، كما أنها مستمعة للمحيطين بها ومحاولة تقديم يد العون لكل من يحتاجها لذلك تكون محبوبة من عائلتها.

وفي التقرير التالي، يستعرض موقع «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر للقراء فيما يخص حركات الفلك والكواكب وتأثيرها على مواليد برج الجدي، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج الجدي عن حركة الفلك والكواكب اليوم، إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، يكون القمر بمنزل المدخرات يمنحك رؤية واضحة للمستقبل.. تخطط جيدا، وتنظم أعمالك وأفكارك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

وتضيف «فؤاد» على المستوى العاطفي والعائلي فإن أصحاب هذا البرج اليوم، فإنه على الرغم التشوش، تتمتع اليوم بطاقة عاطفية ويعدك ذلك بتحسن علاقتك بمن تحب.

مشاهير برج الجدي

يتميز مولود برج الجدي بالمهارات اللازمة، فهو يقوم طوال الوقت في تطوير مهارات العملية، وقدراته مما يجعله متميز بين زملائه بالعمل، ومن أبرز مشاهير هذا البرج الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلي علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان العظيم محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحافية روز اليوسف.