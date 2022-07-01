حظك اليوم برج الحوت الجمعة 1-7-2022 مهنيا وعاطفيا

الكسل الشديد والسلبية من أبرز سلبيات مواليد برج الحوت، مما يجعله يصعب الاستمرار في مجاله بسبب أسلوبه، فهو يميل للأعمال الإبداعية التي لا تتطلب الذهاب في مواعيد محددة، لذلك ينجح في الأعمال الابداعية مثل التصوير، والتمثيل والإخراج وغيرها من تلك المهن.

وفي التقرير التالي، يستعرض موقع «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر للقراء فيما يخص حركات الفلك والكواكب وتأثيرها على مواليد برج الحوت، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج الحوت عن حركة الفلك والكواكب اليوم، إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، القمر في منزل الصحة الإيجابي، والوقت مناسب لإدارة أعمال وواجبات يومية بفاعلية وإصرار.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» على المستوى العاطفي والعائلي فإن أصحاب هذا البرج اليوم، تميل اليوم لاستكمال مسيرتك ممتثلا للواجب، وبالأخص لواجبك نحو الأهل والأحباب.

مشاهير برج الحوت

يُعرف عن مولود برج الحوت رفض الروتين والأمور التقليدية، فهو يميل للتجدد والتطور والتفكير خارج الصندوق، ومن أبرز نجوم هذا البرج عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.