«قصور الثقافة» تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو وسط حضور جماهيري كبير

احتفالا بذكرى 30 يونيو وتحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة فعاليات متنوعة بجميع الفروع الثقافية على مستوى الجمهورية وشهدتها حشود جماهيرية ضخمة.

تفاصيل الاحتفال بثورة يونيو

وأقيمت مجموعة من الندوات والصالونات الأدبية التي تتناول «ثورة 30 يونيو» من مختلف الجوانب والنتائج التي ترتبت عليها وأثرها لفتح الطريق أمام بناء الجمهورية الجديدة التي تهدف لإعلاء مكانة المواطن وإتاحة مستقبل جديد ومشرق للأجيال القادمة، بجانب عدد من المحاضرات التوعوية للشباب، بالإضافة لمجموعة من الأمسيات الشعرية والأدبية التي سجَّلت أحداث هذه المرحلة ودور وبطولات الجيش المصري في الحفاظ على هوية الوطن.

عروض 30 يونيو

هذا إلى جانب عدد من ورش الحكي وورش الفنون التشكيلية «رسم وتلوين» للأطفال التي تهدف إلى غرس قيم الانتماء والولاء وتعزيز مكانة الوطن في نفوسهم تبعها معارض لنتاجها، بالإضافة إلى عروض مسرح العرائس التي تروي بطولات المصريين ودورهم في الحفاظ على الوطن، كذلك عقد مسابقات معلومات عامة عن الثورة، بالإضافة إلى عدد من العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية وعروض سينما لرواد مواقعها في كل قصور وبيوت الثقافة.