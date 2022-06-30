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وزارة الثقافة: مشاركة مصر في المحافل الفنية الدولية تؤكد ريادتها

كتب:

إلهام زيدان
12:28 م | الخميس 30 يونيو 2022
الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة

الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة

رشحت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة عدد من الفرق الفنية التابعة لقطاعات وزارة الثقافة لتمثيل مصر فى محافل دولية بمختلف انحاء العالم .

عبد الدايم : المشاركات المصرية تؤكد الريادة الحضارية 

وقالت «عبد الدايم»، إن المشاركات المصرية في الأحداث الفنية والثقافية العالمية تؤكد الريادة الحضارية، وأضافت أن تلك المشاركات تعبر عن المكانة المميزة التي تتمتع بها الألوان الإبداعية الوطنية، مشيرة إلى أن الفنون والثقافة وسيلة فاعلة لمد جسور التواصل وفتح آفاق أكثر رحابة لتوطيد أواصر الصداقة والمحبة بين الشعوب.

المشاركة في الأيام المسرحية المتوسطية بوهران

جدير بالذكر أن الفترة المقبلة تشهد حضورا مصريا بارزا في العديد من التظاهرات الدولية المتخصصة حيث يسافر أبطال العرض المسرحي «ليلتكم سعيدة»، من إنتاج البيت الفني للمسرح إلى الجزائر للمشاركة في الأيام المسرحية المتوسطية بوهران، كما تطير فرقة رضا للفنون الشعبية إلى إيطاليا للمشاركة في ختام الموسم الثقافي للأكاديمية المصرية للفنون بروما، وتشارك فرقة التنورة التراثية في الاحتفالات بمرور 75 عاما علي العلاقات الدبلوماسية المصرية الهندية، وتسافر فرقة سوهاج للفنون الشعبية إلى صربيا للمشاركة في فعاليات المهرجان الدولي للفلكلور، كما تتوجه فرقة الحرية للفنون الشعبية إلي بلغاريا للمشاركة في مهرجان الفلكلور الشعبي.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.