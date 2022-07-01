مصرع طفلتين وإنقاذ شقيقهما ووالديهم في انهيار سور على منزل بالسيدة زينب

لقيت طفلتان شقيقتان مصرعهما، وأصيب شقيقهما والأب والأم، إثر إنهيار سور على منزلهم بمنطقة السيدة زينب، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنيرة العام للعلاج، ونقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري والتصريح بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

تلقى مامور قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا بسقوط جزء من عقار على أسرة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين انهيار سور على منزل أسرة بأكملها.

وجرى رفع الأنقاض واستخراج جثتي مريم مصطفى، عامين، وشقيقتها «ريتا» في الصف الرابع الابتدائي، وجرى إنقاذ شقيقهما الأكبر ووالديهم مصابين بإصابات بالغة، وجرى نقلهم إلى مستشفى المنيرة العام للعلاج.