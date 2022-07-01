التصريح بدفن جثتي طفل وشاب لقيا مصرعهما في حادثين متفرقين بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق المعنية بالقليوبية، بالتصريح بدفن جثتي طفل وشاب في بنها وشبين القناطر، لقي مصرعهما إثر حادثي تصادم بقطار وسيارة نقل، وطلبت تحريات المباحث واستعجال تقارير الطب الشرعي حول الواقعتين.

بلاغ بوقوع حادثي سير

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تلقت بلاغا بوقوع حادثي تصادم، ومصرع طفل وشخص، وبالفحص تبين وقوع الحادث الأول في منطقة مساكن طابا دائرة قسم شرطة أول بنها بمحافظة القليوبية، حيث لقي طفل أثناء مصرعه خلال اللعب بطائرة ورقية على شريط السكة الحديد فصدمه قطار.

وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المعنية، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المتوفى.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول بنها، بوفاة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة الطفل أثناء لهوه بطيارة ورقية على شريط السكة الحديد، فاصطدم به القطار بمنطقة مساكن طابا بمدينة بنها، جرى نقل الجثة لمستشفى وتم التصريح بالدفن.

حادث سير في شبين القناطر

وفي شبين القناطر، لقي شخص مصرعه إثر اصطدام سيارة نقل به في ميدان سيدي سعيد بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر المركزي تحت تصرف الجهات المعنية، والتي صرحت بدفنه عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية واستعجلت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهل المتوفى والاستعلام عن السيارة وقائدها المتسبب بالحادث وضبطه.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص إثر اصطدام سيارة نقل به، بسب السرعة الزائدة، في ميدان سيدي سعيد بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع «محمود ح»، إثر اصطدام سيارة نقل به، وجرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.