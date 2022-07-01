وزير السياحة يلتقي منظمي الرحلات الإيطاليين

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عدداً من اللقاءات مع مجموعة من منظمي الرحلات الإيطاليين المتعاملين مع المقصد السياحي المصري في السوق الإيطالية والذين يعمل بعضهم مع مصر منذ أكثر من 50 عاماً.

يأتي ذلك في إطار مواصلة اللقاءات المهنية المهمة التي يعقدها العناني، على مدار اليوم الثاني، من زيارته للعاصمة الإيطالية روما لبحث سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى المقاصد السياحية المصرية.

وحضر اللقاء محمد فرج، الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في ألمانيا والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

حب وشغف الإيطاليين بمصر

ومن جانبهم، أشاد منظمو الرحلات بحب وشغف الإيطاليين بمصر، وخاصة أنها تعتبر أحد أهم المقاصد السياحية المفضلة لديهم ولا سيما مع رغبة السائح الإيطالي في الاستمتاع بالمنتجات المتنوعة والمتكاملة التي يقدمها المقصد السياحي المصري ومنها الاستمتاع بمنتجي السياحة الشاطئية والثقافية معاً في ظل شغفه البالغ بالحضارة المصرية.

كما أكد منظمو الرحلات أن هناك رغبة وطلبا متزايدا من جانب السائحين الإيطاليين على زيارة المقاصد السياحية المصرية.

واستعرض الدكتور خالد العناني، خلال هذه اللقاءات، المشروعات الجارية التى تنفذها الدولة المصرية لربط المقاصد السياحية المصرية ببعضها البعض مما يساهم في خلق منتج سياحي متكامل يجمع بين الأنماط السياحية المختلفة مثل دمج السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية والترفيهية من خلال شبكة الطرق والمواصلات والقطارات السريعة التى يتم تنفيذها لربط كلاً من وادى النيل والبحرين الأحمر والمتوسط، هذا إلى جانب خطوط الطيران الداخلية التى تربط المقاصد الشاطئية بالثقافية.

كما أطلعهم على المعايير والإجراءات الجديدة الخاصة بالسلامة الصحية، وما تشهده مصر من تطوير كبير في البنية التحتية بها وخاصة مدينة شرم الشيخ والذي يأتي تزامناً واستعداداً لاستضافتها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27» في نوفمبر المقبل.

استعراض ملامح الموقع الإلكتروني الترويجي الجديد لمصر

يأتي ذلك بالإضافة إلى استعراض ملامح الموقع الإلكتروني الترويجي الجديد لمصر والذى سيتم إطلاقه خلال هذا الصيف، فضلاً عن استعراض تفاصيل برنامج تحفيز الطيران، وكذلك قواعد الحملات الدعائية المشتركة والتي تمثل تحفيزا مهما لهم لزيادة أعداد الرحلات السياحية إلى مصر.

وتم خلال، هذه اللقاءات، مناقشة مقترح تنفيذ عدد من الرحلات التعريفية والترويجية للمتخصصين من منظمى الرحلات والمدونين والمؤثرين ووسائل الإعلام الإيطالية لزيارة المقاصد السياحية المصرية المختلفة، وذلك لاطلاعهم على أهم وابرز المستجدات بالمقصد السياحى المصرى خلال الأشهر القليله المقبلة.

وتم أيضاً مناقشة إمكانية زيادة عدد الرحلات البحرية فى كل من البحر المتوسط والأحمر استثماراً لما تتمتع به مصر من أكثر من 2400 كم من الشواطئ.