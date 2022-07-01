النائب أحمد فتحي: تقييم طلبات الانضمام لـ«التنسيقية» إلكترونيا دون تدخل بشري

أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ما يقرب من 60 ألف استمارة يتم تقديمها للانضمام إلى التنسيقية، موضحا أنه يتم تقييم هذه الطلبات إلكترونياً، موضحا أن التقييم الإلكتروني يكشف السمات الشخصية، ويعطي تقريرا عن هذه الشخصية بدون تدخل بشري.

تنسيقية شباب الأحزاب كيان محترم

وأضاف فتحي، خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، أن تنسيقية شباب الأحزاب كيان محترم، وهناك تمكين حقيقي من أعضائها كأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ وأعضاء تنفيذيين داخل السلطة التنفيذية، مؤكدا أنه يجب أن يكون لدى التنسيقية كفاءات تخدم الشعب المصري لأن بينهم تنفيذيون وأعضاء مجلس الشيوخ ونواب بالبرلمان.

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أن التنسيقية تمتلك نادي المدربين الذي يُثقل من مهارات أعضاء التنسيقية ويتم تجريب هذه المهارات بشكل عملي، كما أن هناك لجنة داخل التنسيقية تسمى بلجنة البروتوكولات تقوم بعمل بروتوكولات مع السلطة التنفيذية، الهدف منه خدمة المواطنين.

التنسيقية تدرب عددا من الشباب

وأوضح النائب أحمد فتحي، أنه يتم عمل تدريبات تعتمد على كفاءات أعضاء التنسيقية، حيث تدرب التنسيقية عددا من الشباب، ونتفق مع أفضل الشركات في العالم في اكتشاف المواهب والتي تقيس 108 وجوه في الشخصية لتكتشف المواهب.

وتقدم النائب أحمد فتحي، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، متمنياً دوام نعمة الأمن والأمان والاستقرار لمصر.