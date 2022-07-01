ضبط المتهم بقتل والدته بالقليوبية.. رفضت مساعدته في مصاريف الزواج

تمكنت ضباط مباحث مركز شرطة كفر شكر من القبض على شاب بقتل والدته بطعنات نافذة بالسكين، بعد 3 ساعات فقط من ارتكاب الجريمة التي شهدتها قرية «برقطا» وانتهت بقتل المتهم لوالدته في مشادة كلامية بينهما تطورت إلى التعدي عليها بالسكين، وسدد لها طعنات بالصدر، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وأمرت جهات التحقيق بمركز كفر شكر في محافظة القليوبية بالتحفظ على المتهم لاتهامه بقتل والدته في قرية «برقطا» دائرة المركز بسبب الخلافات العائلية كما صرحت النيابة بدفن جثة المجني عليها، وطلب عرض المتهم رفقة تحريات المباحث حول الواقعة وبيان ملابساتها.

المجني عليها رفضت مساعدة المتهم

وكشفت التحقيقات في الواقعة عن أن المجني عليها ربة منزل لديها ولدان ومنفصلة عن زوجها منذ فترة، وتعيش برفقة ولديها، والمتهم أنهى الخدمة العسكرية ويريد الزواج في إحدى الشقق السكنية التي تمتلكها والدته بسبب غلاء المعيشة، والأم تملك أكثر من منزل، فنشبت مشادة بينهما فاستشاط غضبا وطعنها باستخدام سكين فأرداها قتيلة في الحال، وهرب وجرى ضبطه بعد الواقعة بـ3 ساعات.

تفاصيل واقعة القتل

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، بورود بلاغ من عمليات النجدة بقيام عاطل بقتل والدته باستخدام سكين بمنطقة برقطا دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة «فاطمة ع أ ب»، ربة منزل، 47 سنة، إثر إصابتها بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

وكشفت تحريات المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة ابن المجني عليها «محمود ص س»، 22 سنة، بسبب عدم قيام المجني عليها بمساعدته في مصروفات الزواج، ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم والذي كانت والدته القتيلة قد طردته ومنعته من الزواج معها وتوفير شقة له من الشقق التي تمتلكها في القرية فحدثت المشاجرة.