الجامعات تحدد موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

انتهت غالبية كليات الجامعات سواء النظرية أو العملية من عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بالنمطين التقليدي أي الورقي والإلكتروني، بحسب تعليمات المجلس الأعلى للجامعات، ومن المقرر إعلان نتائج الامتحانات خلال شهر يوليو الجاري وعلى وجه التحديد خلال الأسبوع الأول، حيث كشف عدد من رؤساء الجامعات لـ«الوطن»، تفاصيل سير الامتحانات وعمليات التصحيح.

في البداية، قال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستنتهي يوم الأحد المقبل لمختلف الكليات، موضحًا أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة حتى الآن ووسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كإلزام الطلاب بإرتداء الكمامة وتعقيم المدرجات بصفة مستمرة.

وأضاف «عبدالخالق»، أن تصحيح الامتحانات يتم إلكترونيًا وأن الامتحانات تعقد بنظام البابل شيت أي الأسئلة الموضوعية، موضحًا أن كليات القطاع الطبي مثل الطب والصيدلة والتمريض ومعهد فني تمريض، عُقدت الامتحانات بها إلكترونيًا من «الألف للياء».

«عبدالخالق»: التصحيح يتم أولًا بأول

وعن موعد إعلان نتيجة امتحانات، أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، أنه سيتم إعلان نتيجة الامتحانات عقب الانتهاء من عمليات التصحيح مباشرة، موضحًا أن التصحيح يتم أولًا بأول وفق المواصفات الفنية المحددة لذلك.

وأشار رئيس جامعة سوهاج، إلى أن الجامعة تعمل على افتتاح مجموعة من البرامج المتميزة التي تواكب احتايجات سوق العمل مثل برنامج الإعلام الرقمي بكلية الآداب وبرنامج فنون المسرح.

ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بجامعة المنيا، أنه سيتم إعلان نتيجة الامتحانات خلال شهر يوليو الجاري، موضحًا أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات وتعقد ورقيًا وإلكترونيًا ووسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن أسئلة الامتحانات وُضعت وفق المواصفات الفنية المحددة لذلك، موضحًا أنه تم التنبيه على جميع الكليات بضرورة تصحيح الامتحانات أولً بأول تمهيدًا لإعلان نتيجتها.

«محجوب»: 500 طالب أدوا الامتحانات إلكترونيًا

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد محجوب، رئيس جامعة الأقصر، أن غالبية كليات الجامعة انتهت من عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وأن الامتحانات عُقدت ورقيًا وإلكترونيًا، إذ أدى 500 طالب الامتحانات إلكترونيًا في كليتي الطب والحاسبات والمعلومات.

وأضاف «محجوب» لـ«الوطن»، أنه لم يتم رصد أي حالات غش بين الطلاب في الامتحانات، موضحاً أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع كليات الجامعة بلغ 2700 طالب وطالبة.

ونوه رئيس جامعة الأقصر، إلى أنه سيتم إعلان نتيجة الامتحانات خلال الأسبوع الجاري، مؤكداً أنه تم التنبيه على جميع الكليات بسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح مع مراعاة الدقة تمهيداً لإعلان نتائج الامتحانات.