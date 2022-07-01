حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني دعوة كريمة من الرئيس السيسي

قال الدكتور هشام مصطفى، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنه وقبيل إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوته الكريمة بحفل إفطار الأسرة المصرية في رمضان الماضي، للحوار الوطني، فقد توقع هو قبلا أن يقوم الرئيس بإطلاق دعوته الكريمة تلك للحوار الوطني، بعد انفتاح مصر على العالم وما بات لها من دور إقليمي وتواجد فعال على الساحة السياسية.

مصطفى: القيادة السياسية عملت على تطوير ملف التنمية السياسية عبر إطلاق الحوار الوطني

وأضاف «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الرئيس السيسي وبعدما استتب الأمر في العلاقات داخليا وخارجيا، عملت القيادة السياسية على تطوير ملف التنمية السياسية عبر إطلاق الحوار الوطني، والذي جاء بعد إطلاق الرئاسة المصرية استراتيجية حقوق الإنسان، والتي دخلت قيد التنفيذ.

مصطفى: الرئيس اقتحم الكثير من الملفات على مستوى الجمهورية كالعشوائيات

وأوضح أن الرئيس السيسي قد اقتحم الكثير من الملفات على مستوى الجمهورية كالعشوائيات عبر إصلاح جاد للطرق والبنية التحتية الأساسية، كما اهتم الرئيس السيسي بالإشراف على الحوار الوطني، ما سيمثل أثرا وتفوقا كبيرا خلال المرحلة المقبلة تجاه الحوار الوطني.

وتابع: «ما قمنا بتقديمه للجهة المشرفة على الحوار الوطني ما يخص مجالات كريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية توفير مناخ حقيقي للمستثمرين، مع وضع قوانين مساعدة، وأماكن لتدريب صغار المستثمرين وتوعيتهم مع التدريب، أما وعن مسألة توطين الصناعة فنسعى إلى المساندة فيها بقوة مع إحلال الواردات».

وأوضح أن القيادة السياسية المصرية سعت خلال السنوات الماضية على تجهيز البنية الأساسية من أجل جذب الاستثمار الخارجي، وحتى تكون مصر بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن برنامج الحزب يقوم على دعم العملية التعليمية ووضع حلول جذرية لعدد من المشكلات التي يعانيها الطلاب، حتى تحقق مصر نقلة كبرى في مجال التعليم.