حملات لتوعية المواطنين بترشيد المياه وسبل التخلص من مخلفات الأضاحي

دشنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، حملات مكثفة لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد المياه المستخدمة في أعمال النظافة وذبح الأضاحي.

وقال المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة دشنت حملات مكثفة بمراكز ومدن المحافظة تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لتوعية المواطنين بخطورة إهدار المياه في تنظيف المنازل وغسل السجاد وعملية ذبح وتنظيف الأضاحي.

وشدد على خطورة إلقاء مخلفات الذبح في شبكات الصرف الصحي وما يترتب على ذلك من انسداد الشبكة وحدوث أعطال بها، الأمر الذي يضطر الشركة إلى قطع المياه عن المنازل للتعامل مع تلك الأعطال.

التخلص الآمن من مخلفات الذبح

وأشار رئيس الشركة في تصريحات صحفية إلى أن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، لافتاً إلى أن الشركة تبذل جهوداً كبيرة لإيصال كوب مياه نظيف لكل منزل مطالبا المواطنين بضرورة التخلص الآمن من مخلفات الذبح بتجميعها في أكياس سميكة وإلقائها في الأماكن المخصصة لذلك حفاظاً على البيئة وشبكات الصرف الصحي بنطاق المحافظة.

استقبال الشكاوى والتعامل مع الجمهور

وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أن الادارة العامة للخط الساخن 125 تعمل على مدار الساعة لمتابعة حل شكاوى المواطنين وسرعة التعامل معها إضافة إلى استقبال الشكاوى والتعامل مع الجمهور لتحسين الصورة الذهنية للشركة حيث تم عرض تقريرا عن المناطق الأكثر شكاوى مشددا على سرعه اتخاذ اللازم لحلها فورا.

وأضاف «أبوحلاوة»، أن الشركة تسعى دائما إلى تطوير الخدمة المقدمة لضمان استمراريتها وتحسينها وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين.