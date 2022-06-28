بريد الوطن .. تعالى
كتب:
الوطن
08:35 م | الثلاثاء 28 يونيو 2022
ارشيفية
يقولونَ عنِّى قد نسيتُ هواكمُ
وها أنتَ تلهو فى هواها وتلعبُ
فكم قلتُ إنِّى لن أكونَ لغيرهَا
فكيفَ أغنِّى للنساءِ وأطربُ
حزينٌ وحيدٌ فى البعادِ حبيبتى
أثورُ وأبكى كالصِّغارِ وأتعبُ
فإن غبتِ يوماً كم أذوبُ من الهَوى
وأشكو هوانا للعيونِ وأغضبُ
تعالى تعالى كى نعيشَ حياتَنا
ونحكى هوانا أو نموت ونهربُ
منصور حسين
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