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محمود مسلم

بريد الوطن .. تعالى

كتب:

الوطن
08:35 م | الثلاثاء 28 يونيو 2022
ارشيفية

ارشيفية

يقولونَ عنِّى قد نسيتُ هواكمُ

وها أنتَ تلهو فى هواها وتلعبُ

فكم قلتُ إنِّى لن أكونَ لغيرهَا

فكيفَ أغنِّى للنساءِ وأطربُ

حزينٌ وحيدٌ فى البعادِ حبيبتى

أثورُ وأبكى كالصِّغارِ وأتعبُ

فإن غبتِ يوماً كم أذوبُ من الهَوى

وأشكو هوانا للعيونِ وأغضبُ

تعالى تعالى كى نعيشَ حياتَنا

ونحكى هوانا أو نموت ونهربُ

                                                       منصور حسين

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