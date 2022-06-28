بريد الوطن .. تعالى

يقولونَ عنِّى قد نسيتُ هواكمُ

وها أنتَ تلهو فى هواها وتلعبُ

فكم قلتُ إنِّى لن أكونَ لغيرهَا

فكيفَ أغنِّى للنساءِ وأطربُ

حزينٌ وحيدٌ فى البعادِ حبيبتى

أثورُ وأبكى كالصِّغارِ وأتعبُ

فإن غبتِ يوماً كم أذوبُ من الهَوى

وأشكو هوانا للعيونِ وأغضبُ

تعالى تعالى كى نعيشَ حياتَنا

ونحكى هوانا أو نموت ونهربُ

منصور حسين

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