بريد الوطن .. متى تعود نقابة المعلمين المخطوفة؟

أكتب عن أعرق وأعظم نقابة مهنية فى مصر، فهى نقابة تنويرية وثقافية، ولها الفضل فى تنوير وتثقيف المجتمع، لأن معلميها هم أصحاب رسالة، رسالة الأنبياء، وكما قال أمير الشعراء أحمد شوقى: قم للمعلم وفّه التبجيلا - كاد المعلم أن يكون رسولا.

أرسلت بالتوراة موسى مرشدا - وابن البتول فعلم الإنجيلا، والمعلم المصرى علم أعظم العلماء ويشار له بالبنان، وما زالت الدول العربية الشقيقة تشير إلى المعلم المصرى الذى نوّر العقول وأضاء مصابيح العلم فى ربوع الوطن العربى، لكل هذا وأكثر من معلمى مصر الأوفياء ولم يحصلوا على حقهم المادى والمعنوى إلا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أعطى للمعلم مكانته التى يستحقها عن جدارة، ولكن يبقى للمعلمين أن يعيدوا نقابتهم المخطوفة، فكل النقابات المهنية فى مصر تجرى فيها انتخابات بصفة دورية حسب قانون كل نقابة، ولكن نقابة المعلمين القانون الخاص بها هو 79 لسنة 1969 قانون عفا عليه الزمن، ومنذ عام 2012 لم تجرَ فى نقابة المعلمين انتخابات، وتم فرض الحراسة القضائية عليها، فنداء للمعلمين الأوفياء بأن يستردوا نقابتهم ويعلموا ماذا يدور فيها، لأن النقابة المهنية الوحيدة تائهة ولا يستدل لها على عنوان، ونداء للمسئولين الكبار بالدولة أن يحرروا نقابة المعلمين قبل فوات الأوان، فاللهم بلغت، اللهم فاشهد، والله من وراء القصد.

أحمد النمر

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com