سعر الدولار اليوم السبت 2-7-2022 في البنوك المصرية

يعد سعر الدولار من أكثر العملات تداولا حول دول العالم المختلفة، لذلك يبحث عنه المواطنون بشكل يومي ودائم، رغبة منهم في معرفة سعره، خصوصا الأشخاص المهتمين بمتابعة أخبار الاقتصاد، وما يحدث في العملات في مختلف دول العالم.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء على مدار الساعة، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 2 يوليو الجاري، التي جاءت كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي 18.72 جنيه للشراء و18.80 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك وحسب آخر التعاملات المصرفية المُعلنة.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وسجّل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم الجمعة 18.73 جنيه للشراء و18.81 جنيه لعمليات البيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 18.71 جنيه للبيع و18.81 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات للبنك.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر 18.73 جنيه للشراء ونحو 18.79 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات معلنة على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 18.72 جنيه للشراء و18.80 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 2 يوليو.

سعر الدولار في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي

وسجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 18.75 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري 18.75 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.