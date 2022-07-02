سعر طبق البيض اليوم السبت 2-7-2022 في الأسواق المحلية

تعد أسعار الدواجن وسعر طبق وكرتونة البيض اليوم من أكثر الاشياء التي يهتم المواطنون بالبحث عنها عبر محركات البحث المختلفة بشكل يومي، خصوصا البيض، إذ يعد من أكثر المصادر التي يمكن أن يتم الحصول عليها للبروتينات بأسعار قليلة مقارنة بالمصادر الأخرى، كما أنه يدخل في محتويات الكثير من الوصفات الخاصة بالطعام.

وتسعى بوابة «الوطن» بشكل دائم ومستمر إلى تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء على مدار 24 ساعة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير سعر طبق البيض اليوم السبت الموافق 2 يوليو من عام 2022، وفق جولة «الوطن» في بعض الأسواق والمحلات التجارية في منطقة «الدقي»، والتي جاءت كالتالي:

سعر طبق البيض اليوم

وصل سعر طبق البيض الأحمر اليوم بين 57 و59 جنيهًا في المزارع، ليباع في الأسواق المحلية والمحلات التجارية للمستهلك بقيمة تتراوح بين 60 و63 جنيهًا.

فيما وصل سعر طبق البيض الأبيض اليوم في المزرعة، ليتراوح بين 58 و60 جنيهًا، ليصل للمستهلك بين 62 و65 جنيهًا، فيما وصل سعر طبق البيض البلدي من المزرعة يصل للمستهلك ما بين 65 و70 جنيهًا.

سعر البيض في الأسواق المحلية

-وشهدت أسعار البيض في المحلات التجارية خلال اليومين الماضيين ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل سعر طبق البيض الأبيض الذي يحتوي على «30 بيضة» ما بين 72 و90 جنيهًا، بينما كرتونة البيض الأحمر «30 قطعة» ما بين 75 و85 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة بيض أحمر «18 بيضة» بسعر 55 جنيهًا، ووصل سعر طبق البيض «10 قطع» من 25 إلى 30 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

وبالنسبة لأسعار الدواجن فقد ثبتت أسعارها خلال الفترة الماضية، ليصل سعرها إلى نحو 100 جنيه، فيما سجل سعر كيلو الأجنحة قيمة تتراوح بين 30 و40 جنيهًا، والأوراك من 45 إلى 48 جنيهًا، والدبابيس من 45 إلى 48 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين42 و44 جنيهًا للكيلو، بينما سعر كيلو الفراخ الحمراء بين 49 و52 جنيهًا، وسعر الكيلو من الفراخ البلدي بين 50 و55 جنيهًا.