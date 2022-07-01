سعر طبق البيض اليوم الجمعة 1-7-2022 في الأسواق المحلية

يتابع الكثيرون أسعار الدواجن في السوق المحلي، خاصة قبل اقتراب عيد الأضحى واهتمام المواطنين بتناول اللحوم، وقد استقرت معظم الأنواع.

وفي هذا السياق، يقدم موقع «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي تنشر على مدار اليوم، سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق المحلية اليوم الجمعة الموافق 1 يوليو، والتي شهدت استقرار منذ أمس.

سعر طبق البيض اليوم

وفي تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار البيض شهدت مستقر منذ الأمس، حيث سجل سعر طبق البيض الأحمر بين 57 و59 جنيها في المزارع، ليباع في الأسواق المحلية والمحلات التجارية للمستهلك بقيمة تتراوح بين 60 إلي 63 جنيهًا.

وأضاف عبد العزيز إن سعر طبق البيض الأبيض اليوم في المزرعة، ليتراوح بين 58 لـ60 جنيها، ليصل للمستهلك بين 62 لـ65 جنيهًا، فيما وصل سعر طبق البيض البلدي من المزرعة يصل للمستهلك ما بين 65 إلى 70 جنيها.

سعر البيض في الأسواق المحلية

وارتفعت أسعار البيض في المحلات التجارية، حيث سجل سعر طبق البيض الأبيض «30 قطعة» ما بين 72 و90 جنيهًا، بينما كرتونة البيض الأحمر «30 قطعة» ما بين 75 و85 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة بيض أحمر «18 بيضة» بسعر 55 جنيهًا، ووصل سعر طبق البيض «10 قطع» بسعر 25 إلى 30 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

أما عن أسعار الدواجن فقد ثبتت أسعارها خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر البانيه نحو 100 جنيه، وسجل سعر كيلو الأجنحة قيمة تتراوح بين 30 لـ40 جنيهًا، والأوراك 45 لـ48 جنيهًا، والدبابيس 45 لـ48 جنيهًا، وجاء سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو 42 لـ44 جنيها للكيلو، بينما سعر كيلو الفراخ الحمراء بين 49 لـ52 جنيهًا، وسعر الكيلو من الفراخ البلدي بين 50 لـ55 جنيهًا.