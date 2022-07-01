نورهان الدمرداش: أنا المصرية الوحيدة باختبارات كلية الفنون في كوريا

قالت نورهان الدمرداش، أول مرشدة سياحية مصرية وعربية في كوريا الجنوبية، إن مرحلة الثانوية العامة ليست نهاية المطاف لكل طالب، متابعة «فشلت في النجاح بالثانوية العامة لعدة سنوات، ومجموعي كان ضعيف منعني إني أدخل كلية السياحة والفنادق ودخلت تعليم مفتوح واتخصصت في الإرشاد السياحي».

بدأت دراسة وتعلم اللغة الكورية حتى تمكنت من التفوق

وأوضحت «الدمرداش»، في مداخلة عبر zoom لبرنامج«مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «DMC »، أنها كانت مهتمة بالثقافة الكورية وبدأت دراسة وتعلم اللغة الكورية حتى تمكنت من التفوق في إحدى مسابقات المحادثات باللغة الكورية، وعرفت الأساتذة المتخصصين في المنح الدراسية، متابعة «قدمت على المنحة ولم يتم قبولي أول مرة وقدمت مرة أخرى وبالفعل قبلوني».

اهتمامي بالثقافة الكورية بدأ من سنة 2011

وتابعت «الدمرداش»: «اهتمامي بالثقافة الكورية بدأ من سنة 2011 ودرست اللغة الكورية لمدة عامين سنة 2016 وشاركت في مسابقة المحادثات باللغة الكورية في 2018 بموضوع أصوات من الماضي، وكان يتحدث عن الموسيقى والأغاني التقليدية الكورية وحصلت على المركز الأولى يوم المسابقة وشهادة ورحلة لكوريا الجنوبية لمدة 8 أيام،» لافتة إلى أن الفائزين على مستوى العالم بلغ عددهم 140 شابا من 52 دولة وفقا لعدد المراكز الثقافية في كل دولة.

وأضافت نورهان الدمرداش، الطالبة بكلية الفنون بكوريا الجنوبية والتي تعتبرها «كلية الأحلام» بالنسبة لها، أن مراحل الالتحاق بالجامعة صعبة جدا «إحنا 10 أشخاص فقط في المرحلة الثالثة هم 9 كوريين وأنا الأجنبية الوحيدة».