«عبد الغفار»: تطعيم 70% من الفئات المستهدفة لتلقي لقاح كورونا

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، إنه في بداية جائحة كورونا كانت المعادلة تتلخص في عدد الحالات التي جرى تشخصيها، أما الآن فبدأنا التعامل مع الوباء بحدة أقل نظرا لقلة عدد المصابين.

تطعيم 70% من الفئات المستهدفة لتلقي لقاح فيروس كورونا

وأضاف خالد عبد الغفار خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أنه جرى تطعيم 70% من الفئات المستهدف لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يوجد أشخاص تلقوا جرعة واحدة وعليهم التوجه لتلقي الجرعة الثانية حفاظا على صحته

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، عن أنه جرى تطعيم 7 ملايين مواطن من خلال حملة طرق الأبواب، مشيرا إلى أن من تصور أنه تلقى جرعة واحدة من اللقاح ومر عليه 9 أشهر أنه آمن فهو مخطئ وعليه الإسراع في تناول الجرعة الثانية.

نظريات كثيرة حول أن وباء كورونا جرى تصنيعه في المختبرات

واختتم الدكتور خالد عبد الغفار، أنه توجد نظريات كثيرة حول أن وباء كورونا جرى تصنيعه في المختبرات وتلك النظريات لها من يدافعون عنها، لكن ما يهمنا في الفيروس الاستعداد له، ونستعد لافتتاح المركز المصري لمكافحة الأوبئة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لا تكاد الجزم بأن كورونا مُصنّع أم لا.