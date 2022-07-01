نصائح مهمة قبل شراء الجنيه الذهب.. انتبه لهذه العلامات

يقبل الكثيرون على شراء الجنيهات الذهبية كوسيلة للتحوط ضد التضخم وحفظ قيمة رؤوس الأموال، ويتساءل بعض المشترين عن مواصفات الجنيه الذهب السليم، وعما إذا كانت الجنيهات الذهب عبارة عن 8 جرامات فقط.

النصف جنيه والربع جنيه

مؤسسة جولد بيليون البحثية، أشارت إلى أن مواصفات الجنيه السليم الموثوق، تشمل أن تكون الجنيهات الذهبية من عيار الذهب 21، ومن أنواعه: «النصف جنيه والربع جنيه»، وجميعها يتم دمغها بعيار 21.

وأضافت المؤسسة التي تعمل في أسواق تركيا والإمارات ومصر، أن الدمغة تظهر بشكل واضح ومغلفة بتغليف مصنعها وعليها العلامة التجارية للشركة المصنعة، موضحة أنه يتعين عند شراء الجنيهات الذهب الحصول على فاتورة كاملة البيانات بالتفصيل.

الجنيهات الذهب تتكون من 8 جرامات

وعما إذا كانت كل الجنيهات الذهب تتكون من 8 جرامات، تشير المؤسسة في مذكرة بحثية، إلى أن الجنيهات الجديدة المسكوكة في مصر تزن 8 جرامات ذهب عيار 21، لكن هناك بعض الجنيهات تكون أكثر أو أقل من 2 لـ3 مللي.

وفرقت المؤسسة بين الجنيهات الذهبية المسكوكة في مصر، والجنيهات القديمة المسكوكة في بريطانيا والدول التابعة لها، مثل أستراليا وغيرها خصوصًا 1911، وتتكون من 7.98 جرام ذهب عيار 22.

وأشارت المؤسسة إلى أن المجموعة الكاملة لأنواع العملات الذهبية البريطانية، هي كالآتي: «جورج، فكتوريا، وإدوارد، وكلها عيار 21 وزن 8 جرامات»، علمًا بأن جنيه چورچ هو الأفضل في البيع.