خالد عبد الغفار: تجربة مواجهة فيروس سي رائدة.. ونفذنا 11 مبادرة صحية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن المحافظات كافة تشهد تطويرا في المنشآت الصحية، مشيرا إلى أنه جارٍ تطوير 7 مستشفيات بالكامل في سوهاج على سبيل المثال.

إجراء مليون و300 جراحة على نفقة الدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أنه تم إجراء مليون و300 جراحة على نفقة الدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مشيرا إلى الكشف على 25 مليون طالب بالمدارس.

تكليف رئاسي بتحول معهد ناصر إلى مدينة طبية متكاملة

وتابع القائم بأعمال وزير الصحة «لدينا تكليف رئاسي بتحول معهد ناصر إلى مدينة طبية متكاملة»، مؤكدا أن تجربة مصر في مواجهة فيروس سي رائدة، وحصلت على إشادات جميع المنظمات العالمية.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أن الدولة نفذت ما يقرب من 11 مبادرة صحية، بفضل توجيهات الرئيس السيسي.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، قد عقد اجتماعا مع عدد من قيادات وزارة الصحة، الأسبوع الماضي، لبحث تطوير الخدمات الطبية، ومناقشة التوسع في توفير مصادر تمويل الخدمات المقدمة للمواطنين.