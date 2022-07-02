العثور على جثة مرشد سياحي غارقا في دمائه داخل مسكنه بالأقصر

عثرت مباحث شرطة قسم شرطة طيبة، منذ قليل، على جثة شخص غارقا في دمائه داخل شقته بمدينة طيبة شمال الأقصر.

جرح قطعي في شرايين اليد

وتلقى اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص يبلغ من العمر 32 عامًا، يعمل مرشد سياحي، به جرح قطعي في شرايين اليد، ولم يتبين بعد وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

النيابة العامة تتولى التحقيقات

وأخطرت قوات الأمن النيابة العامة لتولي التحقيقات ومعرفة سبب الوفاة.

حادثا غرق شاب وطفل في إسنا

في سياق منفصل، شهدت محافظة الأقصر، امس الجمعة، حادثي غرق فى مدينة إسنا لشاب وطفل وتم نقلهما لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وذلك لحين التصريح بدفن جثمانيهما وتسليمهما لذويهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

غرق خلال السباحة في النيل

بداية الواقعة كانت بتلقى مديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بغرق شاب خلال السباحة فى نهر النيل فى شارع البحر بإسنا، ويدعى «محمد.أ.ع»، 30 سنة عامل فى مطعم كشري بإسنا ومقيم بكفر الشيخ، وتم وضع جثمان الشاب فى مشرحة المستشفى لحين التصريح بالدفن وتسليمه لذويه، أما الحادث الثاني فشهدت ترعة قرية طفنيس بمدينة إسنا، غرق طفل يدعى «شهاب.ع.أ» 7 سنوات، وتم استخراج جثمانه ووضعه فى مشرحة المستشفى وصرحت النيابة لأسرته بتسليمه ودفنه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.