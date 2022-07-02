وفاة عامل وإصابة آخر في حريق بحظيرة مواشي بسوهاج

شهدت دائرة مركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج، نشوب حريق بحظيرة مواشي ما أدى إلى إصابة عامل أثناء مشاركته فـي إخماد النيران، باختناق، ووفاة نجله تلميذ، ويقيم بذات الناحية، إثر إصابته بـ«حروق متفرقة بالجسم»، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى جرجا العام، وتم الدفع بسيارتين إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

إخطار مدير الأمن بالحريق

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود بلاغا من قسم شرطة جرجا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بحظيرة مواشي، بمنطقة السحابي دائرة القسم.

نشوب الحريق بحظيرة مواشي

بالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بحظيرة مواشي على مساحة 100 متر ملك «محمود ب م»، 37 سنة، مزارع، ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارتين إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

ونتج عن ذلك إصابة «محمد ا ع ع»، 51 سنة، عامل بالحظيرة، ويقيم دائرة القسم «أثناء مشاركته فـي إخماد النيران»، حالة إختناق، ووفاة نجله الطفل «أحمد م ا ع ع»، 11 سنة، تلميذ، ويقيم بذات الناحية، إثر إصابته «حروق متفرقة بالجسم»، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى جرجا العام، شمال سوهاج.

وبسؤال مالك الحظيرة والمصاب قررا بمضمون ما تقدم، وأرجع الأول سبب الحريق إلي تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم فـي وجود مصدر حراري وأضاف بنفوق عدد 3 دابة، ونفيا الشبهة الجنائية.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.