طقس سوهاج اليوم.. شديد الحرارة نهارا وارتفاع نسبة الرطوبة

تشهد محافظة سوهاج استمرار ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الجمعة، ليسود طقس حار نهارا معتدل ليلا.

درجات الحرارة على سوهاج اليوم

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة الأول من يوليو، على محافظة سوهاج 38 درجة مئوية للعظمى بينما تسجل الصغرى 25 درجة، ليسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات الظهيرة، ومعتدل الحرارة ليلا وفي ساعات الصباح الأولى.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشوب رياح مثيرة للأتربة خلال فترات متقطعة من اليوم على محافظة سوهاج، وكذلك على وسط وشمال وجنوب الصعيد، مع ارتفاع درجات الرطوبة خاصة أوقات الذروة.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ثبات حالة الطقس خلال الفترة القادمة على كافة الأنحاء، حيث تسود أجواء حارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ليكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، ومعتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع الأرصاد، نشوب رياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء، بينما بدأت نسب الرطوبة في الارتفاع لتزيد من الإحساس بحرارة الطقس في أوقات الظهيرة بواقع درجتين أو أكثر، بينما تقل حدة الحرارة في الظل وعقب غروب الشمس، وذلك بسبب امتداد منخفض الهند الموسمي على كافة أنحاء البلاد.