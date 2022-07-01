إزالة تعديات على 270 مترًا مخالفًا ونصف قيراط في سوهاج خلال 24 ساعة

في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن إزالة التعديات ومخالفات البناء في مهدها، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء بدون ترخيص، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بالمحافظة عدة حملات إزالة خلال 24 ساعة، استهدفت الأبنية المخالفة وحالات التعدي.

إزالة 120 مترًا مخالفًا بالكولة

ونفذ مجلس قروي الكولة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، حملة إزالة فورية للشدة الخشبية ووقف أعمال البناء المخالف للدور الثاني العلوي بأحد المنازل بناحية قرية الأحايوة شرق على مساحة 120 مترًا، وذلك بإشراف رئيس القرية أشرف علي حسين.

إزالة 150 مترًا مخالفًا بمركز ومدينة أخميم

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم سورًا مخالفًا مبنيًا بالبلوك الأبيض على مساحة 150 مترًا بشارع الشرقاوي بشكل فوري.

إزالة تعدٍّ على نصف قيراط بالحواويش

وأزالت الوحدة المحلية لمجلس قروي الحواويش بشكل فوري حالة تعدٍّ بالبناء المخالف على مساحة نصف قيراط ناحية قرية الديابات بالحواويش، وذلك بإشراف رئيس الوحدة المحلية للقرية خالد الشمندي.

وشدد حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم، بضرورة تفعيل فرق الرصد الميداني والإبلاغ الفوري عن أي تعديات والتصدي لها لإزالتها في مهدها.