انتشال جثمانين لرجل مسن ووالدته من أسفل أنقاض عقار الإسكندرية 

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، منذ قليل من استخراج جثمان رجل مسن متوفى تحت أنقاض عقار الإسكندرية المنهار، بالإضافة إلى والدته، حيث كانا يقبعان تحت الأنقاض فور انهيار العقار.

ويأتي ذلك بعدما انهار منزل قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابقين بمنطقة القصعي شرقي الإسكندرية، مساء أمس الجمعة، فيما أنقذت قوات الحماية سيدة من السكان وجرى البحث عن اثنين آخرين تحت الأنقاض، تم انتشال جثمان شخص والبحث عن الأخرى حيث تم انتشالها منذ قليل.

تفاصيل انهيار منزل في الإسكندرية

وتلقت غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية بلاغًا يفيد انهيار منزل قديم بشارع الكاشف من القصعي في منطقة فيكتوريا، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

أسر عقار الإسكندرية

كما وردت إشارة إلى مديرية التضامن الاجتماعي من غرفة عمليات المحافظة بشأن أنهيار عقار رقم 15 شارع الكاشف بجوار مدرسة الرمل الميري القصعي حي شرق، وعليه اصدرت الدكتورة ماجدة جلالة مدير المديرية، تعليمات بتوجيه فريق الأغاثة بأدارة شرق الأجتماعية.

ومن خلال المعاينه تبين أن العقار عبارة عن فيلا مكونه من أرضي ودورين يقيم به عدد 3 أسر متمثلين في 8 أفراد بحاله اصابة واحدة، وحالتين تحت الانقاض يجرى البحث عنهم بواسطة الدفاع المدني حيث تم انتشال جثمان شخص والبحث عن الأخرى التي تم انتشالها بعد دقائق من انتشال الجثمان الأول.

تفاصيل انهيار منزل في الإسكندرية

وانتقل مسؤولو الحي وقوات الحماية المدنية وقسم الشرطة رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابقين، وانهياره بالكامل.