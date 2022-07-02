مصرع 3 أشخاص جراء 3 زلازل في إيراني

شهدت إيران، عدة هزات أرضية خلال الساعات القليلة الماضية، ضربت جنوبي البلاد، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين، في حصيلة أولية. وضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم السبت، ضواحي «ميناء خمير» بمحافظة هرمزجان جنوب ايران، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» للأنباء الإيرانية.

وأوضح مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران في تقرير، إن الزلزال وقع في الساعة الثانية ودقيقتين و7 ثوان من فجر اليوم السبت بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى الزلزال وقع في عمق 10 كيلو متر من سطح الأرض.

انتشال جثث 3 أشخاص من تحت الأنقاض

وقال عضو المجلس البلدي الاسلامي في قرية «ساية خوش»، محمد بيابان رو، إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم تم انتشال جثثهم من تحت الأنقاض، فيما أشارت تقارير إلى وقوع 19 إصابة على إثر الزلزال.

وضرب زلزالان آخران بقوة 6.1 و 6.3 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم السبت مناطق بمحافظة «هرمزجان» جنوب ايران بعد الزلزال الأول، الذي بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر ريختر الذي وقع قبلهما بنحو ساعتين.

بعض سكان دولة الإمارات العربية المتحدة يشعرون الهزات الأرضية

وشعر بالهزات الأرضية التي ضربت إيران، بعض سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال «المركز الوطني للأرصاد» الإماراتي، في الإمارات في تغريدة، إن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له، سجلت زلزالا بقوة 6.3 درجة جنوبي إيران، الساعة 01:32، حسب التوقيت المحلي الإماراتي.

وبعد نحو ساعتين، قال المركز الإماراتي في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه رصد زلزال آخر جنوبي إيران أيضا في الساعة 03:24 بتوقيت الإمارات وبنفس القوة، موضحا أن الزلزالين كانا محسوسين في مناطق مختلفة من الإمارات، وليس لهما تأثير.

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن مركز الزلزال الأول كان على عمق 10 كيلومترات، مشيرا إلى زلزال بقوة 6.2 درجة ضرب جنوب إيران، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.