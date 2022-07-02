برلماني: «التنسيقية» شكلت لجنة لجمع الآراء حول الحوار الوطني

كشف النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين تفاصيل رؤية التنسيقية في الحوار الوطني، لافتًا إلى أن كل أعضاء التنسيقية كان لهم رؤى مختلفة، مشيرًا أنهم جمعوا رؤية أعضاء التنسيقية ورؤية التنسيقية ككيان ليصل صوتهم على أرض الواقع.

الاهتمام بتأثير المجتمع المدني داخل الجامعات

وأوضح «فتحي» خلال لقائه مع الإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن التنسيقية اهتمت بفكرة المجتمع المدني وتأثيره داخل الجامعات المصرية، مشيرًا أنهم وجدوا انشطة مثل الاتحادات الطلابية وأنشطة الطلبة لافتًا إلى أن اللجان التوعوية داخل هذه الاتحادات يمكن استخدامها في نشر قضية الوعي بعمل ندوات تثقيفية وأنشطة اجتماعية داخل المناطق العشوائية والفقيرة.

ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية

وضرب فتحي مثلًا بلجان السياحة داخل اتحاد الطلبة، والتي يقتصر دورها على اقامة رحلات للطلاب فقط، لافتًا أنهم طالبوا بالاهتمام الكبير بالأنشطة الطلابية وباتحادات الطلاب ضمن مطالب الحوار الوطني.

وأشار أن التنسيقية شكلت لجنة مختصة للحوار الوطني لتجميع الآراء حول الحوار في مختلف المجالات سواء المجتمع المدني أو الملف السياسي بما يعود على المواطن المصري.