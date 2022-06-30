إدارة الحوار الوطني تهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

هنأت إدارة الحوار الوطني الشعب المصري، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو، وقالت في بيان بمناسبة ذكرى 30 يونيو: «تسعة أعوام على كلمة الشعب الأبيّ ورغبته في التغيير.. واجهنا الأزمات والصعاب حاربنا الإرهاب وأهل الشر، بدأنا في البناء ولم الشمل معا».

وأضافت إدارة الحوار الوطني: «واليوم.. نبدأ مجددا الحوار الوطني الشامل لكل مصري، لأن الطريق نحو الجمهورية الجديدة يبدأ بالحوار».

مجلس أمناء الحوار الوطني

يذكر أن إدارة الحوار الوطني كانت أعلنت التشكيل الكامل لمجلس أمنائه خلال بداية الأسبوع الجاري، حيث يتألف تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من 19 عضوًا، وبناء على المهمة التي أسندتها إدارة الحوار الوطني للمنسق العام له، بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في هذا الحوار لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، فقد انتهي هذا التشاور الذي استغرق نحو عشرين يوماً، إلى تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من 19 عضواً.