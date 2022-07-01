رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني انطلاقة نحو الجمهورية الجديدة

قال هشام مصطفى عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنّ الحوار الوطني جاء في وقته، حيث يحتفل المصريون بثورتهم العظيمة التي أعادت الأمور إلى نصابها، فقد كانوا يحملون آمالاً كبيرة جدًا فيما يتعلق بحياة أفضل.

ملفات مشتبكة منذ 30 يونيو

وأضاف «عبدالعزيز»، في مداخلة عبر راديو 9090، مع الإعلامي والإذاعي أحمد خيري، مقدم برنامج «حال بلدنا»، أن المصريين أمام ملفات مشتبكة، ومروا بمراحل عديدة منذ 30 يونيو 2013، وواجهوا الكثير من التحديات، وعلى رأسها الإرهاب والقوى المتربصة والملف الاقتصادي.

وأشار إلى فخره بعودة الدولة قوية بجيشها العظيم ومواقفها الإقليمية، لافتًا إلى أنها تتطلع إلى الانطلاق لآفاق كبيرة، ومن ثم فإن الحوار الوطني يأتي في ظل ظروف حساسة ومهمة عالمية، حيث تحتاج اللوحة المرسومة إلى الاكتمال على مستوى باقي الأجزاء، ولذلك حرص الرئيس السيسي على لمّ الشمل السياسي من أجل الانطلاق نحو هدف واحد والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.

قدر كبير من الاحترافية

وأشار إلى أن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني على قدر كبير من الاحترافية ولهم تاريخ وتخصص، كما أنهم قامات وطنية مؤيدة أو معارضة أو في الوسط، علاوة على ذلك فإن تنوع القائمة مرتبط بالشأن العام والسياسة، ومن هم مهتمون بالاقتصاد، وآخرين مهتمين بالملف الاجتماعي.

وشدد على أن الحوار سيكون جادًا وطريقة الاختيار مميزة للغاية، متوقعًا أن يكون الحوار الوطني انطلاقة للمشاركة الوطنية برسم اللوحة المصرية الجديدة.