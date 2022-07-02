عماد الدين حسين: حضور المعارضة في الحوار الوطني تطور كبير

قدم الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، الشكر لمن رشحه للمشاركة في الحوار الوطني، معربًا عن أمله في أن يكون أهلًا لهذه المهمة، مطالبًا بالتعامل مع الحوار الوطني في السياق العام لها، معتبرًا أنه من حظه حضور لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الصحفيين في منتصف أبريل احتفالًا بموسم حصاد القمح، حيث أشار الرئيس إلى أن الجمهورية الجديدة لحوار وطني وأنها كانت اشارة سريعة لفكرة الحوار.

الحوار الوطني تطور كبير

وأوضح «حسين» خلال لقائه مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه في نهاية شهر أبريل خلال حفل افطار الأسرة المصرية تحدث الرئيس السيسي بمزيد من التوضيح عن الحوار الوطني وذلك في حضور رموز المعارضة المصرية ومنهم حمدين صباحي وكمال أبوعيطة وعدد كبير من الرموز، معتبرًا أن هذه الخطوة هي تطور كبير.

وأشار الكاتب الصحفي عماد الدين حسين إلى أن التفاعلات بدأت بعدها، مؤكدًا أن هناك من يريد أن يعبر عن رأيه ويتحدث، مطالبًا بأن يكون الحوار في سياق صحيح وفي إطار تنظيمي صحيح للاستفادة منهم، مضيفًا: «فيه ناس في المعارضة المصرية لو أنتي أديتيهم منبر يتكلموا فيه وطلع أتكلم وروح الموضوع هينتهي».