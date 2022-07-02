مصرع طالبين غرقا في حادثين متفرقين بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج، مصرع شخصين غرقا في حادثين متفرقين بمركزي طما وأخميم، وحُررت المحاضر اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طما، يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول «علي ح ع أ»، 15 سنة، طالب، ويقيم دائرة المركز، جثة هامدة، إدعاء غرق.

غرق أثناء الاستحمام

وبالانتقال والفحص، وسؤال والده «حامد ع ا ر»، 42 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بترعة «الهيشة» ولعدم إجادته السباحة غرق بها، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

غرق طالب في نهر النيل

وفي سياق آخر، شهد مركز شرطة أخميم، مصرع شخص غرقا بنهر النيل بناحية «نيدة»، في دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تم انتشال الجثة، وتبين غرق «أحمد ع م م م»، 17 سنة، طالب، ويقيم دائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وبسؤال والده «عطا م م م»، 55 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بالنهر، ولعدم إجادته السباحة غرق به، ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.